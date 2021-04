Probabili formazioni Napoli-Crotone: scelte obbligate per Gattuso, out due azzurri! Gli ex Ounas e Luperto vanno in panchina [GRAFICO]

Ultime Serie A - L’edizione odierna del Corriere dello Sport propone le probabili formazioni di Napoli-Crotone.

Probabili formazioni Napoli-Crotone

QUI NAPOLI

Nel 4-2-3-1 scelta abbastanza semplici e obbligate per Gattuso, che in porta schiererà Meret con linea a quattro formata da Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui. In mezzo al campo la coppia Fabian-Bakayoko, e davanti a loro il terzetto Politano-Zielinski-Insigne. In attacco Osimhen è in vantaggio su Mertens. Out Demme e Ospina dopo gli ultimi ko.

QUI CROTONE

Serse Cosmi si presenterà al Maradona con un 3-5-2 con Cordaz in porta, terzetto difensivo con Magallan-Golemic-Djidji. In mezzo al campo gli esterni saranno Rispoli e Molina, al centro Benali con mezze ali Messias-Vulic. In attacco coppia Di Carmine-Simy. Non sono al meglio Ounas, Luperto e Cigarini, tutti in panchina.