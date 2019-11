CdM - Milik non ci sarà contro il Milan, può saltare anche il Liverpool! Llorente scalpita, Ancelotti pensa alla svolta tattica

Ultime calcio Napoli. Il Napoli si prepara alla sfida contro il Milan a San Siro, gara ostica contro la formazione allenata da Pioli. Milik fortemente in dubbio, Ancelotti pensa al 4-3-3. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Milik, l'attaccante più prolifico dell'ultimo periodo, a Milano non ci sarà, avverte uno stato di sofferenza mio-tendinea nella zona addominale, si punta ad averlo a disposizione per la partita contro il Bologna ma c'è incertezza sui tempi di recupero. Potrebbe saltare anche la sfida europea con il Liverpool. Llorente scalpita e chiede un minutaggio più corposo ma il Napoli ha bisogno di ritrovare l'entusiasmo e la qualità dei suoi piccoletti, perciò nei pensieri di Ancelotti è subentrata in maniera intensa la svolta tattica del 4-3-3, il sistema di gioco che ha storicamente esaltato Mertens, Insigne, Lozano e Callejon. Ancelotti è ancora indeciso, sta lavorando su diverse soluzioni, sia nel 4-4-2 che nel 4-3-3.