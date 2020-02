Probabili formazioni Cagliari-Napoli, Gazzetta: confermato Mertens, tornano Insigne e Hysaj. Riposa un big a centrocampo [GRAFICO]

Notizie Napoli calcio. Oggi gli azzurri (ore 18) saranno di scena a Cagliari per affrontare la squadra di Maran riprendere la corsa anche in campionato. A Rino Gattuso mancheranno 4 pedine (Milik, Lozano, Allan e Koulibaly) per questo ci sarà un po' di turnover rispetto all'impegno in Coppa Italia contro l'Inter.

Probabili formazioni Cagliari-Napoli

Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarà Lorenzo Insigne che ha recuperato dal problema al ginocchio: con lui in attacco spazio a Mertens e Callejon (panchina iniziale per Politano). Novità anche in mediana con Zielinski che potrebbe avere un turno di riposo: dentro Elmas con Demme ed il confermato Fabian che vuole cambiare passo dopo il gol in Coppa. In porta ci sarà David Ospina, mentre in difesa possibile chance per Hysaj al posto di Mario Rui.