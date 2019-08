Probabili formazioni Barcellona-Napoli, Il Mattino: possibile spazio per gli ultimi arrivati Ospina ed Allan

Probabili formazioni Barcellona Napoli - La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis prosegue la torunèe negli USA. Il club partenopeo è partito alla volta di Detroit, dove domani affronterà nuovamente il Barcellona nella sfida di ritorno, al Michigan Stadium di Ann Arbor.

Barcellona-Napoli, probabili formazioni: occasione per Allan ed Ospina

Facile pensare che Carlo Ancelotti possa far ruotare i suoi calciatori visto che si tratta della seconda partita in tre giorni. Potrebbero esserci in campo anche gli ultimi aggregati al gruppo, David Ospina ed Allan Marques, magari per uno spezzone di gara. A mancare adesso, sono solo Adam Ounas e Kalidou Koulibaly, reduci dall'esperienza in coppa d'Africa: i due si uniranno al resto dei compagni a Ferragosto. A riportare la notizia l'edizione odierna de Il Mattino.