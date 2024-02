Pioli punta al rinnovo col Milan: Conte più distante?

Napoli- Ci sono aggiornamenti di calciomercato riguardo quello che sarà il futuro degli allenatori e il mercato che impazzerà in estate con tantissimi cambi in panchina. Perché ora il Milan può anche pensare di rinnovare Pioli e a quel punto per Antonio Conte resterebbero soltanto Napoli e Roma come nuove squadre, olre ad un clamoroso ritorno alla Juventus.

Rinnovo Pioli Milan: per Conte tre squadre

L'edizione odierna di Tuttosport parla della possibilità anche di rinnovo del Milan di Pioli che vuole risalire in classifica in Serie A e provare a vincere l'Europa League. Il suo contratto è in scadenza 2025 e solo a fine anno ci sarà la decisione con la società che avrà l'ultima parola per un eventuale prolungamento. A quel punto per Antonio Conte restano due strade: quella di una nuova squadra tra Roma e Napoli o di fare un clamoroso ritorno alla Juventus in caso di addio di Allegri.