Piace al Napoli ma per Gudmundsson c'è l'Inter solo in un caso: i dettagli

L'Inter non molla la presa su Gudmudsson, obiettivo per l'attacco anche del Napoli: un suo arrivo è legato direttamente ai destini di Arnautovic e Correa.

L'Inter punta Gudmundsson

Come riporta il Corriere dello Sport, il nome da settimane segnato sul taccuino di Marotta e Ausilio è quello di Albert Gudmundsson, reduce da una straordinaria stagione del Genoa che ha conquistato una salvezza decisamente tranquilla. L'islandese convince per qualità tecniche e padronanza del gioco ma, oltre a dover trovare un accordo col 'Grifone', servono anche altri due incastri per poter tagliare finalmente la linea del traguardo. A questo punto è facile capire come l'ingaggio di Gudmundsson sia strettamente legato agli addii di Arnautovic e Correa: senza questa doppia cessione, l'islandese non potrà sbarcare a Milano.