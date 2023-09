Ottavio Bianchi: "Napoli? Ripetersi per una società non abituata è sempre più difficile! De Laurentiis l’ho sentito solo una volta..."

L'ex allenatore del Napoli Ottavio Bianchi ha rilasciato un’intervista a Il Mattino.

Così Ottavio Bianchi analizza il campionato del Napoli e parla del presidente Aurelio De Laurentiis:

«Quest'anno ha fatto davvero un campionato straordinario. Ma il Napoli, da molti anni ormai, è una realtà nazionale, direi anche internazionale.

Ripetersi? Per una società non abituata a vincere consecutivamente è sempre più difficile, lo vediamo anche nei campionati stranieri. È fisiologico un momento di rilassamento, poi c'è l'entusiasmo. Non so se il Napoli quest'anno possa farlo ancora, ma ne ha le caratteristiche.

De Laurentiis? L’ho sentito solo una volta. I risultati però parlano per lui, è un dirigente di grande livello»