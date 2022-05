Ospina rinnova con il Napoli? CorSport rivela: gli agenti hanno incontrato ADL, ecco come è andata

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che c'è distanza tra il Napoli e l'entourage di Ospina per quanto riguarda il rinnovo. Le parti si sono incontrate senza riuscire a trovare un accordo.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport su Ospina:

"I manager di David il colombiano, Lucas Jaramillo e Matthieu Grossin, sono arrivati in città e hanno anche cominciato ad affrontare con il club la questione del rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. Risultato: al momento la distanza tra domanda e offerta è difficilmente colmabile e le parti hanno deciso di aggiornarsi. Il Real Madrid di Ancelotti, nel frattempo, lo aspetta. A parametro zero".