Osimhen via da Napoli? CorSport: il nome del club che ha chiesto ufficialmente info su Victor

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di pericoli inglesi per Victor Osimhen. nello specifico, il Manchester United avrebbe chiesto ufficialmente informazioni per l'attaccante del Napoli.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport su Osimhen:

"Per il resto, pericoli inglesi ovunque: lo United ha chiesto informazioni ufficiali sul prezzo del cartellino di Osimhen - 110 milioni di base, e comunque non meno di 100 -, ma su Osi ci sono anche Arsenal e Newcastle (unico club a recapitare un'offerta anche a gennaio per Victor e Fabian: 110 milioni complessivi)"