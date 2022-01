Osimhen verso il rientro, Repubblica: avrà bisogno di un po' di tempo per trovare la condizione giusta

È ufficialmente scattato il conto alla rovescia per rivedere in campo Victor Osimhen, sparito dai radar dopo il grave infortunio subito nella sfida di campionato contro l’Inter, giocata lo scorso 21 novembre a San Siro. Ne parla Repubblica.

Ultime notizie Napoli

“Il nigeriano già da stamattina si potrà allenare di nuovo in gruppo a Castel Volturno. Rassicurante l’esito della Tac eseguita ieri, a cui è seguita la decisiva visita di controllo dal chirurgo che lo aveva operato per ricomporre le fratture multiple (orbita oculare e zigomo) al viso.

Osimhen avrà bisogno di un po’ di tempo per ritrovare la condizione atletica migliore. Ma l’attaccante nigeriano non vede l’ora di riprendersi il Napoli e non è escluso che venga già convocato per il derby del 23 gennaio al Maradona contro la Salernitana, per ripartire dalla panchina”