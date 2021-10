Osimhen, tampone e allenamento speciale a Castel Volturno per Napoli-Torino

Napoli Calcio - Piccola disavventura per Victor Osimhen, ma tutto ok alla fine il suo rientro. Ecco quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

Osimhen, invece, a causa di alcune disavventure nel programma di rientro, è sbarcato allo Ssc Napoli Konami Training Center soltanto nel pomeriggio. Si è sottoposto al tampone, ha colloquiato con Giuntoli e Spalletti, assaporato di nuovo l’atmosfera del centro di Castel Volturno, da stamane poi entrerà nel vivo nel lavoro tattico per la sfida contro il Torino. Ci sono da provare i movimenti per sfuggire alla difesa granata che proverà a spegnere l’esplosività dei suoi scatti, i tempi e i modi con cui alternare l’attacco alla profondità e il lavoro spalle alla porta.