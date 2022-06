Caso Osimhen, l'ex presidente Lille: "Operazione ha salvato il club! Giocatori dal Napoli? Se non valgono un chiodo..."

Notizie Napoli calcio. L'operazione Osimhen tra Napoli e Lille è tornata alla ribalta dopo che ieri la Guardia di Finanza ha sequestrato il contratto del giocatore nigeriano nel filone del caso plusvalenze fittizie. Il presidente De Laurentiis ed il CdA del Napoli solo accusati di Falso in Bilancio dalla giustizia ordinaria, dopo che quella sportiva aveva archiviato il caso con un nulla di fatto.

Il caso plusvalenza Osimhen si è spostato anche in Francia, sponda Lille, dove a loro volta le forze dell'ordine hanno perquisito la sede del club transalpino dopo la denuncia dell’attuale presidente Olivier Letang. Ma ieri è intervenuto pure l’ex proprietario Gerard Lopez (attualmente al Bordeaux), ai microfoni di RmcSport:

«La vendita di Osimhen ha salvato il Lilla. Dire oggi che i giocatori ottenuti in cambio non valgono un chiodo non mi interessa. Osimhen è il caso tipico. Ha salvato il club durante il Covid. Il club doveva rimborsare circa 40 milioni. Quel transfert ha salvato la società. Poi ci sono 20 milioni di giocatori in contropartita, ma non sono casi unici. Gabriel che non ha quasi mai giocato nei prestiti a Troyes e Dinamo Zagabria l’abbiamo poi ceduto per 28 milioni all’Arsenal. Dire che certi giocatori in contropartita non valgono nulla, non mi interessa. Oggi con Botman e Sanches, il Lilla ha una delle rose più ricche, diventata campione di Francia, mentre oggi è mal gestita. E le fatture vanno pagate, pure agli agenti»