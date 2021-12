Osimhen in Coppa d'Africa oppure no? Gazzetta: il Napoli non lo ritroverà prima di metà febbraio, dovrà fare la quarantena

Dal 27 dicembre la Serie A perderà 25 giocatori africani, impegnati prima nei raduni delle nazionali e poi in Coppa d’Africa in Camerun dal 9 gennaio. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha 4 possibili convocati.

Ultime notizie Napoli

"La Nigeria del neo c.t. Eguavoen, in carica dal 12 dicembre, non ha ancora dato la lista ufficiale. E quindi abbiamo presunto la presenza di Osimhen (ma dipende anche dal recupero dall’infortunio al viso).

Il Napoli non ritroverà Osimhen prima di metà febbraio presumibilmente, compresi i 10 giorni di quarantena da fare dopo la Coppa.

Il bomber in maschera nigeriano preme per andare: «Sarò a disposizione per la Coppa d’Africa a meno che non sia tra i giocatori tagliati per rappresentare la Nigeria», ha twittato. Victor per il c.t. Eguavoen è fondamentale come per Spalletti"