Olivera-Napoli, nell'accordo bonus in caso vittoria Champions: le cifre

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela un dettaglio inedito sui bonus previsti nell'accordo tra Getafe e Napoli per il trasferimento in azzurro del terzino Mathias Olivera che si sta guadagnando gli elogi in patria per le ottime prestazioni con la maglia dell'Uruguay.

Olivera

Olivera al Napoli: bonus Champions

Ecco cosa scrive Gazzetta: