Oliva: "Insigne? Frase grave ma comprendo la reazione! Siete una squadra di m... suona maluccio, ma io pure mi sarei arrabbiato"

Ultime notizie Napoli - Patrizio Oliva, ex puglile campione mondiale ed olimpico, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport.

«La frase, decontestualizzata, è grave. Ma io comprendo la reazione di Insigne: il Napoli aveva in pugno la partita, ormai l’aveva vinta e quindi era di nuovo in corsa per la Champions. Quei palloni lì si lanciano in curva e se poi ti arriva un attaccante, non devi farlo entrare in area. Certo, siete una squadra di m... suona maluccio, ma io pure mi sarei arrabbiato e neanche poco».