"Ogni volta che c’è una mischia sembra Alice nel Paese delle meraviglie", flop Manolas: insufficienze gravi nelle pagelle

Napoli - La prestazione del greco Kostas Manolas contro il Crotone è stata assai deludente. Ecco le pagelle dei quotidiani

Gazzetta - 4,5. Ancora un errore che lo penalizza sul primo gol di Simy.

Corriere dello Sport - 4,5. Il regalino, con Bakayoko, sul gol di Simy è un segnale di leggerezza e anche una distrazione (grave).

Tuttosport - 5. Colpevole sui primi due gol.

Il Mattino - 4,5. Rinvia su Benali il pallone che l’algerino rimette al centro per il gol di Simy, errore grave per un giocatore del suo livello. Un disastro, poi, su Simy in occasione del 3-2 del Crotone: il nigeriano gli scappa via troppo facilmente e poi ogni volta che c’è una mischia sembra Alice nel Paese delle meraviglie. Da ritrovare alla svelta.