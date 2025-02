Nuovo stadio Napoli, CorSport: ADL abbandona l'idea Maradona! Si lavora per impianto ex novo, le ultime

Notizie Napoli calcio - La SSC Napoli potrebbe presto dire addio allo stadio "Maradona". L'ultima idea del presidente Aurelio De Laurentiis, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe quella di costruire uno stadio totalmente nuovo e non perseguire la via del restyling dell'impianto di Fuorigrotta.

L'occasione giusta è quella degli Europei 2032 in Italia (e Turchia), con De Laurentiis che vorrebbe edificare uno stadio totalmente nuovo per il suo Napoli:

"Il Maradona è stato escluso dalla cena di lunedì tra Aurelio De Laurentiis e Gaetano Manfredi: il presidente, in città da un paio di giorni per una serie di incontri e sopralluoghi relativi al centro sportivo, avrebbe spiegato al sindaco di Napoli l’intenzione di cambiare strategia in merito allo stadio e di preferire la costruzione di un nuovo impianto alla strada del restyling di quello di Fuorigrotta: troppo complessa, considerando le condizioni in cui versa. Anzi: andrebbe abbattuto e riedificato ma servirebbero anni; anni in cui la squadra dovrebbe trovare un impianto provvisorio adeguato anche ai parametri Uefa".