Non solo Spinazzola, spunta un nome nuovo per l'attacco. Mario Rui vuole tornare in Portogallo

Il Napoli insiste per quanto riguarda l'esterno sinistro da regalare ad Antonio Conte. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Mario Rui ha espresso il desiderio di tornare in Portogallo. In agenda, oltre al nome di Spinazzola, c'è anche un altro profilo per l'attacco.

Calciomercato Napoli: Mario Rui vuole tornare in Portogallo

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport: