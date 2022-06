"Non mi prendete Deulofeu", Spalletti ha bocciato lo spagnolo! Altro che Pjanic: vuole questo nome in mediana

Calciomercato Napoli - Spalletti non vuole Deulofeu. Lo scrive il Corriere dello Sport che racconta come l'allenatore non veda lo spagnolo il giocatore ideale per il suo gioco. A centrocampo ci sarebbe un nome indicato dal mister ma che difficilmente arriverà.

Deulofeu-Napoli: Spalletti non lo vuole

