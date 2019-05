CdM - Giovedì scorso l'ultima cena tra soli calciatori prima del rompete le righe: tutti i dettagli

Ultime notizie Napoli - La SSC Napoli, conclusa la stagione, è al lavoro in vista già della prossima stagione. I calciatori, dopo la sconfitta di ieri, hanno avuto il "rompete le righe". L'ultima cena di squadra, con soli calciatori, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, c'è stata giovedì sera.

SSC Napoli, cena di squadra giovedì

E' stato questo, di fatto, l'ultimo atto di questa annata, con la squadra che, da sola, ha scelto menù giapponese per salutarsi dopo un anno vissuto in maniera intensa tra tanti alti e qualche inevitabile basso. Adesso non resta altro da fare che capire quale elemento di questa rosa nella prossima stagione non ci sarà più.