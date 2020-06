Napoli-Spal, la moviola di Gazzetta: Pairetto non sbaglia, ma il suo secondo assistente viene smentito due volte dal VAR

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta commenta così la prova dell'arbitro Pairetto in Napoli-Spal: "Serata senza difficoltà al San Paolo per Napoli-Spal. Pairetto sembra in controllo della sua partita. Ok la valutazione sull’intervento di Mario Rui in area su Cerri che protesta, ma non c’è rigore. Qualche difficoltà in più sembra averla il secondo assistente smentito due volte dal Var sul gol di Mertens e sul non gol di Insigne. Sembra eccessivo solo il giallo a Valoti e il mancato intervento su un Cerri pericoloso su Maksimovic".