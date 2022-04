CorSport - Forte interesse per Simeone, piace per un vero motivo

Calcio mercato Napoli, il club azzurro sarebbe interessato a Giovanni Simeone del Verona. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come la società del presidente Aurelio De Laurentiis stia guardando con molto interesse alle prestazioni del centravanti argentino in forza alla formazione allenata da Igor Tudor.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato la notizia di un interesse del Napoli per Giovanni Simeone. Di seguito un passaggio scritto sul quotidiano questa mattina in edicola:

"Il club guarda anche altrove. Lontano, a Verona: il regno di Giovanni Simeone, il Cholito figlio del Cholo, l’uomo che nel 2018 rifilò un tris agli azzurri con la maglia della Fiorentina nel giorno dello scudetto smarrito in un albergo di Firenze e soprattutto un attaccante da 16 gol in campionato. Piace lui, eccome: per il suo essere centravanti vero, per come lavora al servizio della squadra e per il modo di lottare che conserva nel Dna. Occhi aperti e spalle coperte o da coprire: si parla d’attacco e se ne parlerà ancora".