Convenzione San Paolo, Il Mattino: firma attesa entro il 30 settembre, ma l'accusa di Ancelotti può far saltare tutto

Ultime calcio Napoli - Convenzione Stadio San Paolo, non è da escludere una frattura dopo il duro comunicato di ieri della SSC Napoli.

Ecco quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino

"La data ultima per la firma del Napoli è il 30 settembre: definito il passato, il nuovo accordo prevede un canone annuo di 1,1 milioni di euro con cui il Napoli si accolla pulizia e sorveglianza nei giorni delle partite e in quello immediatamente successivo". Martedì, prima della gara di Champions, possibile un nuovo incontro ma il j'accuse di ieri di Ancelotti potrebbe far saltare tutto.