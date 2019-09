Niente ritiro per gli azzurri: Ancelotti ha concesso la notte con le proprie famiglie ai giocatori

Aggiornamenti Calcio Napoli - Una cosa che capita spesso. Carlo Ancelotti non ha fatto fare il ritiro ai suoi giocatori, cosa che invece molti allenatori prendono in considerazione. Il tecnico del Napoli, come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha concesso ai giocatori di trascorrere la notte a casa dando poi appuntamento a oggi, di buon mattino, per la colazione e la rifinitura.

Napoli-Sampdoria, le ultime

La vigilia immediata utile magari a sciogliere i dubbi residui: fermo restando che le idee, dopo ampie valutazioni in merito agli impegni dei reduci delle Nazionali, ai viaggi, agli infortunati e soprattutto alla prospettiva della sfida con il Liverpool sono ovviamente piuttosto chiare.