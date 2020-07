Napoli-Roma, pioggia di 7 in pagella per Mario Rui: "Si prende la rivincita da ex: il suo sinistro è ispirato e ha i giri giusti"

Ultimissime Napoli - Buona prestazione quella di Mario Rui ieri sera contro la Roma. Pioggia di 7 in pagella per il terzino sinistro oggi sui quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT 7. Zappacosta lo costringe a restare basso, ma si rende utile. Suo il cross per il gol di Callejon, tenta il raddoppio. Si prende la rivincita da ex.

GAZZETTA DELLO SPORT 7. Il suo sinistro è ispirato e ha i giri giusti. Manda in porta Zielinski, Milik e poi Callejon per il gol. Che sfiora anche nel finale.

TUTTOSPORT 7. Tanta corsa sulla sinistra e cross di pregevole fattura per la torre Milik. Suo l'assist dell'1-0 per Callejon. Sfiora il 2-1.

IL MATTINO 7. Due cross straordinari, veloci e precisi: uno per Milik (traversa) l’altro per Callejon (gol). Uno dei migliori interpreti della palla alle spalle della linea. Legge con intelligenza i movimenti degli interni che si buttano oltre la difesa a tre e serve palloni interessanti. Al 78’ potrebbe anche far gol, peccato.

REPUBBLICA 7

CORRIERE DELLA SERA 7