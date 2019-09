Napoli, non c'è feeling tra dirigenza e tifoseria! Gazzetta: quello di ADL è un esempio di progettazione, nemmeno il mercato di qualità ha riportato fiducia [GRAFICO]

Quindici anni di Napoli. E’ la storia di una metamorfosi, di una trasformazione che Aurelio De Laurentiis ha saputo completare con applicazione, competenza e genio. Il ricordo del fallimento, dei due anni di C, del ritorno in A, resta vivo, ma la dimensione del progetto si è evoluta attraverso una politica societaria d’investimenti mirati e di una sana gestione. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Oggi, il Napoli è una realtà internazionale, da 9 anni partecipa, in maniera consecutiva, alle competizioni europee. Insomma, un esempio di progettazione tecnica e amministrativa. La premessa per introdurre l’argomento abbonamenti. Perché, nonostante tutto, non c’è feeling tra la dirigenza e la tifoseria. Non è bastato un mercato di qualità per riportare fiducia nell’ambiente. Non sono serviti gli ingaggi di Lozano e Llorente per convincere la gente"