Napoli-Liverpool, le probabili scelte di Ancelotti. Il Mattino: tornano Manolas e Allan, in attacco il solito ballottaggio

Ultime calcio Napoli - Cambi in vista contro il Liverpool, ci sarà turnover rispetto alla partita vinta sabato scorso contro la Sampdoria: Ancelotti cambierà pedine in tutti i reparti, tre o quattro le novità.

Come riporta Il Mattino:

"Rientra Manolas, destinata a ricomporsi la coppia centrale con Koulibaly: il greco prenderà il posto di Maksimovic. Anche a centrocampo un cambio è sicuro, il ritorno dal primo minuto del brasiliano Allan che non è stato schierato contro la Sampdoria. Dovrebbe uscire Elmas, anche se la sua prestazione è stata molto positiva. Per l'altra maglia sono in ballottaggio lo spagnolo Fabian Ruiz e il polacco Zielinski, i due jolly di centrocampo che Ancelotti sta schierando in diverse posizioni. Insigne torna dal primo minuto dopo essere stato schierato nell'ultimo quarto d'ora del match contro la Sampdoria. L'attaccante di Frattamaggiore sarà schierato da quarto a sinistra a centrocampo nel 4-4-2 di Ancelotti, rientrando sulla fascia in fase di recupero e si muoverà tra le linee in fase offensiva a sostegno dell'attacco. Da decidere il tandem d'attacco. Sicuro del posto di titolare è Mertens. Per l'altra maglia il ballottaggio è nuovamente tra Lozano e Llorente con il messicano in vantaggio. Non dovrebbe invece ancora fare parte dei convocati il polacco Milik".