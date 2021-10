Napoli-Legia Varsavia, CorSport: robusto turnover di Spalletti, Osimhen va in panchina. Cinque novità dal primo minuto

Napoli calcio - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Luciano Spalletti sembra essere orientato ad un robusto turnover per la gara di domani sera. In pole per giocare ci sarebbero: Meret, Zanoli, Demme, Elmas e Petagna.

"La rosa è piena di alternative, piena di qualità, e del resto Spalletti non potrebbe che optare per il turnover considerando che domenica, e dunque a tre giorni dalla notte di coppa, gli azzurri dovranno poi cimentarsi nella tremenda trasferta dell'Olimpico con la bella Roma (ferita) di Mourinho. A suo tempo, comunque. E via con una metamorfosi che coinvolgerà anche il totem dell'attacco, sì: Osimhen comincerà a guardarla in borghese, in panchina proprio com'è accaduto con lo Spartak, e al suo posto ci sarà Petagna. E ancora: Zielinski non è al meglio e giocherà Elmas. Proprio come Meret e Demme. E poi Zanoli, la grande sorpresa: lui a sinistra al posto dello squalificato Mario Rui e non Juan Jesus. Lui, Alessandro, uno degli Spalletti boys di Dimaro".