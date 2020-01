Napoli-Juve, Tuttosport: bianconeri svogliati, successo meritato per i partenopei

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport commenta così la sconfitta della Juve a Napoli: "Proprio nella Napoli che lo attendeva con una fiammeggiante voglia di rivalsa, Maurizio Sarri si perde la sua Juventus, lasciandola in albergo e portando al San Paolo una squadra svogliata e ciondolante, troppo imprecisa per sfruttare le sue immense qualità tecniche. Così il Napoli ne approfitta e vince, con merito, una partita che rilancia la squadra di Gattuso nello spirito, riconciliandola con il suo popolo nella stagione più difficile da un po’ di anni a questa parte. Il Napoli ha voluto vincere, la Juventus boh. Il Napoli ha dato l'anima, moltiplicando le energie di tutti, giocando sempre come squadra; la Juventus ha giochicchiato per lunghi tratti di gara, pure - grave - quando era passata in svantaggio. Vedere in questa sconfitta presagi di sventura per la squadra di Sarri è forse esagerato o quantomeno assai prematuro".