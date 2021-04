Napoli-Inter, lo stato d'animo di Gattuso al triplice fischio finale: il retroscena

CALCIO NAPOLI - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, mister Rino Gattuso è rimasto alla fine soddisfatto del pareggio interno ottenuto ieri sera contro la capolista Inter. Il Napoli resta in piena corsa per un posto in zona Champions anche se Milan e Atalanta hanno fatto bottino pieno.

Rino Gattuso

NAPOLI-INTER: LA REAZIONE DI GATTUSO

Il quotidiano scrive: "Gattuso comunque rimane soddisfatto perché non era scontato far risultato contro l’Inter. sa che adesso deve infilare un nuovo filotto di vittorie, quello che nel girone di ritorno con 26 punti vede gli azzurri terzi. Insomma la Champions resta ancora alla portata".