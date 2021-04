Napoli-Crotone, chi gioca in attacco? Osimhen in vantaggio su Mertens, Lozano potrebbe partire dalla panchina

Ultime notizie Napoli - In vista di Napoli-Crotone, Gennaro Gattuso ha a disposizione Politano e Lozano che possono giocare a destra, Insigne e Lozano a sinistra, ha Mertens e Osimhen come prime punte. Chi gioca nel 4-2-3-1? Ne parla il Corriere dello Sport.

"Lozano è stato «inavvicinabile» per un po’, però Politano con l’infortunio del messicano si è insediato come esterno di riferimento. Sabato toccherà a lui. Mentre Osimhen è in vantaggio su Mertens, almeno per la prossima: la spalla del belga ha bisogno di evitare lunghe e sollecitazioni, forse è semplicemente preferibile, per potersi poi dedicare ad una «Vecchia Signora»"