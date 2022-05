Moviola Torino-Napoli CorSport: manca un rigore, il VAR doveva intervenire su Belotti-Koulibaly!

Non una prestazione limpida per l'arbitro Prontera in Torino-Napoli, come racconta nella sua moviola il Corriere dello Sport: riesce a mascherare un rigore in una punizione dal limite, deve ancora maturare e parecchio.

Moviola Torino-Napoli CorSport

Secondo il Corriere dello Sport, manca un calcio di rigore:

"Belotti in area aggancia col sinistro il piede sinistro di Koulibaly che è anche quello d’appoggio, Prontera fischia ma sposta tutto fuori. Punita una trattenuta di maglia che: lui non può vedere (è coperto dal corpo di KK);

non è funzionale alla dinamica, il difensore azzurro cade perché gli viene agganciato il piede, non per la tirata di maglia"

Bocciato Prontera con un 5 in pagelle ed anche il VAR Irrati con un 5,5, perchè 'doveva intervenire su Koulibaly'.

Torino-Napoli 0-1: il tabellino

Marcatore: st. 28′ Fabian Ruiz (N)

Ammoniti: st. 7′ Mertens (N), 10′ Vojvoda (T), 11′ Lozano (T), 34′ Singo (T), 45’+6 Elmas (N)

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo (dal 25′ st. Djidji), Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci (dal 20′ st. Linetty), Mandragora (dal 20′ st. Pobega), Vojvoda (dal 20′ st. Ansaldi); Praet, Brekalo (dal 36′ st. Pellegri); Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Gemello, Zima, Aina, Seck, Pjaca. Allenatore. Juric.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (dal 32′ st. Lobotka), Anguissa; Lozano (dal 22′ st. Politano), Mertens (dal 22′ st. Zielinski), Insigne (dal 32′ st. Elmas); Osimhen (dal 45’+2 st. Petagna). A disposizione: Meret, Zanoli, Malcuit, Juan Jesus, Tuanzebe, Demme, Ounas. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Prontera di Bologna. Assistenti: Liberti-Del Giovane. IV Uomo: Baroni. Var: Irrati. AVAR: Zufferli