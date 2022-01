Moviola Inter-Venezia 2-1, CorSport: c'era netto fallo di Dzeko nell'azione del pareggio interista

Serie A - C'era fallo di Dzeko nell'azione dell'1-1 dell'Inter con il Venezia. Lo sostiene la moviola del Corriere dello Sport che boccia l'operato dell'arbitro Marchetti dandogli un 5 in pagella.

"Non benissimo Marchetti, si vede che deve ancora fare esperienza, l’esame San Siro - forse - abbisogna di qualche prova più consistente prima d’essere affrontato. Un bell’arbitro (e condividiamo il pensiero di Rocchi), ma che ieri sera ha sbagliato, parecchio. Escludendo protocolli, APP e VAR (mani legate, nel caso), l’1-1 è preceduto da un fallo netto non fischiato, poi all’Inter manca un rigore chiaro su Dzeko. Sette cartellini gialli (aveva una media di 4) per 22 falli fischiati (media 26,33)".