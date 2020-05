Montervino: "Napoli, per la Champions servirebbe un miracolo! 5 sostituzioni? Squadre come la Juve verranno avvantaggiate"

Ultime Calcio Napoli - Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un breve virgolettato a La Repubblica:

« Ci sarà una predisposizione mentale alla gara diversa. Giocare una partita in 16 anziché in 14 è importantissimo. Gli allenatori avranno anche meno stress nelle scelte, perché poi sarà possibile cambiare in corso d’opera. Sicuramente le big saranno favorite. Penso alla Juventus che ha una qualità immensa, ma anche il Napoli ha tante risorse da sfruttare. La rimonta Champions? Gli azzurri avevano svoltato con Gattuso e si sono fermati in un momento molto positivo. Certo, resta complicato puntare al quarto posto, ma è giusto non dare nulla per scontato. Servirebbe un miracolo, però Napoli è in grado di farlo perché ha un organico davvero forte».