Milik vuole la Juve, Il Mattino: Bernardeschi ha detto no, si pensa a Pellegrini

Ultime calcio Napoli - Ha letto della trattativa Osimhen, si è informato con i suoi agenti, sta cercando di spingere per andar via e lo stato d'animo non può, certamente, essere dei migliori: Arek Milik lo ha dimostrato contro il Sassuolo di avere la mente poco libera e la certezza di voler lasciare il San Paolo.

Bernardeschi

Secondo quanto riferisce Il Mattino:

“Il polacco vuole la Juventus, ha già una parola con Sarri: il Napoli ha chiesto cash in prima istanza, ma una trattativa con l'inserimento di Bernardeschi era stata accettata. Anzi, il nazionale azzurro sarebbe considerato il naturale completamento dell'attacco a destra in caso di addio di Callejon con Insigne e Lozano a sinistra, mentre sarebbe Politano a contendere la maglia di titolare dalle spalle di Bernardeschi. L'ex viola, però, per ora ha detto no: non vuole trasferirsi al Napoli, alla Juve sta trovando molto spazio, pensa di potersela giocare anche con Kulusevski, soprattutto se Douglas Costa dovesse andar via. Napoli e Juventus hanno considerato anche di inserire Luca Pellegrini nella trattativa, ma gli uomini mercato partenopei hanno chiesto un robusto conguaglio (almeno 20 milioni) che la Juve non è disposto a concedere in questa fase”.