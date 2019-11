Milik in forte dubbio per la partita con il Milan! CorSport: Arek è ancora in sofferenza, bisognerà attendere la conclusione del ciclo di terapie

L’attaccante polacco del Napoli Arkadiusz Milik è in forte dubbio per la partita con il Milan. Lo annuncia l’edizione odierna del Corriere dello Sport di oggi.

“Da considerarsi in forte dubbio è invece Milik, ancora alle prese con la tendinite al pube che lo ha costretto a rientrare dalla Polonia dopo aver risposto alla convocazione del suo ct per le due gare di euro-qualificazione con Israele e Slovenia. Arek è ancora in sofferenza, proprio nel momento migliore della sua ennesima stagione tormentata, ed è alle prese con la seconda sessione di cure intensive: per saperne di più bisognerà attendere la conclusione del ciclo di terapie inaugurato otto giorni fa, ma nel frattempo più riposerà e più velocemente tornerà abile e arruolabile”