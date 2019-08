Milik, Il Mattino: è recuperato ma partirà dalla panchina, dal 1° Mertens. Ancelotti ha deciso, le ultime di formazione

Ultime Napoli - Vede viola e ruggisce poco il Napoli. Quando il Napoli si è trovato davanti il colore di Firenze, specie in questi 5 lunghi anni di gloria, ha spesso dovuto cambiare faccia. Ieri a Castel Volturno una mezza buona notizia: Milik potrebbe finire nella lista dei disponibili per la prima giornata di campionato.

Scrive Il Mattino:

"Ovviamente, solo per la panchina: ha fatto quasi tutto con il resto della squadra, senza forzare. Cammina senza problemi e anche l'allenamento non gli ha procurato particolari fastidi, ma Ancelotti domani, per la gara d'esordio si affiderà a Mertens. Carlo confermerà la difesa a quattro già collaudata nelle ultime due amichevoli con il Barcellona, con Hysaj e Di Lorenzo in ballottaggio per una maglia. La coppia centrale sarà quella tanto attesa: ovvero Manolas e Koulibaly. In porta, quindi, ci sarà Meret e i due davanti alla difesa saranno Allan e Zielinski (i due si conoscono, e possono garantire quantità e qualità), con Fabian a fare da trequartista alle spalle dell'unica punta, ovvero Mertens".