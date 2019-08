Milik-Napoli, Il Mattino: indizio di permanenza? Il polacco ha cambiato casa e si è trasferito a Posillipo

Milik in azione

Ultimissime calcio Napoli. Il Napoli sogna l'approdo di Mauro Icardi in azzurro, ma anche di James Rodriguez, ma in rosa ha sempre un attaccante importante come Arkadiusz Milik. Ha lavorato a parte per diversi giorni il polacco, complice un problema fisico ma anche una condizione che stenta a migliorare. Tanto sono su di lui le voci che lo vogliono partente, con l'Inter che potrebbe prenderlo nell'affare Icardi.

Indizio mercato Napoli, Milik ha cambiato casa

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, c'è un indizio che potrebbe far pensare ad una sua permanenza. Infatti, Milik ha appena cambiato casa: si è trasferito dalla zona flegrea a Posillipo.