Ultime Calcio Napoli - Nel Napoli che scenderà in campo contro il Milan, ci sarà certamente Dries Mertens: il belga ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni fisiche dopo essere uscito anzitempo dalla partita in Russia. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, restano in forte dubbio ancora Allan e Manolas alle prese ancora con degli acciacchi fisici. Out certamente il polacco Milik.