"Mi chiamate o no?", silenzio assordante tra il Napoli e Mertens: dopo le mail nessuna novità

Calciomercato Napoli - Tra 48 ore Mertens sarà libero da ogni vincolo contrattuale con il Napoli. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport non ci sono state novità tra il belga ed il Napoli dopo lo scambio di mail di qualche settimana fa. E' calato il silenzio totale tra le parti. Un segnale che non fa presagire nulla di nuovo.

Mertens

Mertens-Napoli: addio tra 48 ore?

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: