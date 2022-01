Messaggio forte di Lozano per il dopo Insigne: è il presente e futuro del Napoli

Ultimissime sul Napoli calcio e Hirving Lozano che sarà presente e futuro del Napoli per il dopo Insigne. Perché l'esterno messicano ora è considerato da Spalletti e dal club la base per il post Insigne.

L'analisi della Repubblica riguardo il Napoli e Lozano che è stato protagonista a Bologna:

La doppietta di Hirving Lozano è un messaggio forte per il presente e anche per il futuro del Napoli, uscito dalla emergenza grazie alla facile vittoria (2-0) nel posticipo di Bologna, ritornato addirittura nel giro scudetto grazie alla frenata di tutte le sue rivali e già proiettato nel dopo Insigne: assente ieri per infortunio e sostituito in modo egregio dall’attaccante messicano. Ma l’exploit del Chucky è solo una delle molte note liete annotate sul suo taccuino da Luciano Spalletti, che negli ultimi due mesi era stato costretto a fare di necessità virtù a causa delle tante assenze e adesso intravede invece la chance d’alzare di nuovo la voce: in primis grazie ai recuperi in mezzo al campo di Fabian e Zielinski, che hanno dominato con il loro talento i 90’ allo stadio Dall’Ara. Nel finale di gara s’è rivisto pure Osimhen (ko dal 21 novembre) e con lui gli azzurri avranno d’ora in poi un’altra arma fondamentale per rilanciare le loro ambizioni, partendo dalla promettente base del terzo posto.