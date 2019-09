Mertens: "Scudetto? Ci puntiamo, ma anche la Juventus ha fatto grandi acquisti! Mi farebbe piacere cambiare ruolo. Su Llorente..."

Ultimissime Calcio Napoli - Dries Mertens, attaccante belga del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport dopo la partita vinta dal Belgio su San Marino. Vi proponiamo uno stralcio delle sue dichiarazioni.

Mertens, il ct Martinez l’ha utilizzata come esterno d’attacco a sinistra. Le piacerebbe tornare a ricoprire questo ruolo anche nel Napoli?

In quel ruolo magari può dare un contributo importante per soffiare dopo 8 anni lo scudetto alla Juventus.

«Non lo so, vediamo... Noi ci siamo rinforzati, ma anche loro hanno fatto grandi acquisti. Purtroppo nello scontro diretto abbiamo preso gol all’ultimo minuto ed è stato brutto perdere in quel modo. Nel calcio gli episodi possono cambiare tutto, specialmente se accadono alla fine. Ancora oggi per me è dura digerire quella sconfitta: siamo andati sotto di 3 gol, poi abbiamo rimontato e sul 3-3 credevamo di aver evitato la sconfitta. Prendere il gol del 4-3 in un’azione che non era pericolosa è stato davvero terribile».