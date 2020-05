Mertens resta, MIlik no, Il Mattino: dopo Petagna, arriva un altro attaccante. Sono tre i nomi nella lista

Ultime calcio Napoli - Da definire invece l'attacco, il rinnovo di Mertens con l'annuncio ormai imminente (molto vicino anche quello del centrocampista polacco Zielinski) è il primo tassello importantissimo del mosaico. Nessun passo avanti invece per il rinnovo di Milik che ha il contratto in scadenza tra un anno: per l'attaccante polacco l'addio è da considerare sempre più vicino con possibili destinazioni sia in Italia (Juve, Milan) che all'estero (Atletico Madrid o Tottenham).

Azmoun

Il Napoli cerca un attaccante: tre i nomi

Come riporta Il Mattino: