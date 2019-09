Mertens insidia Hamsik, CorSport: la serata cinese di Marek non dev'essere stata delle migliori, un dato su Dries è impressionante

Napoli notizie calcio - L’attaccante belga Dries Mertens ha toccato quota 112 gol complessivi con il Napoli, riducendo a 9 la distanza dal trono e dal record di Marek Hamsik, ancora primo con 121 come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Non che gli abbia rovinato il dopo cena, perché a Dalian, dove ora gioca, gli orologi scandiscono i fatti italiani con quattro ore in più, però di certo la serata cinese di Hamsik non deve essere stata delle migliori (da un punto di vista statistico). Colpa, si fa per dire, del suo amico Mertens. Il prossimo, ormai vicinissimo obiettivo è Maradona, Sua Maestà, secondo in classifica con 115 reti e lontano appena tre passi. Niente, per uno come lui. Per uno che continua a viaggiare a medie impressionanti, tanto che da marzo 2019 è l'uomo che ha segnato di più in Serie A”