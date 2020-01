Mertens a Bruxelles? Gazzetta: avrà ottenuto un permesso dal Napoli, non si è allenato durante la settimana

Ultimissime calcio Napoli - Non sarà della partita domani Dries Mertens, che non si è allenato durante la settimana. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga avrà ottenuto un permesso dal Napoli, perché ieri sera è stato avvistato all’aeroporto di Bruxelles.

L'azzurro si è recato in Belgio per passare qualche giorno in patria: eccolo, da solo in aeroporto a Bruxelles, dopo l'atterraggio ore 19.37. Clicca sull'immagine allegato per guardare la foto scattata dal collega, Gianluca Miranda:

Dries Mertens in aeroporto a Bruxelles

Dries Mertens salta Napoli-Inter

La SSCNapoli, quest'oggi, aveva fatto il punto della situazione attraverso il report sul proprio sito ufficiale:

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter di lunedì 6 gennaio al San Paolo per il posticipo della 18esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha svolto l'intera seduta di allenamento in palestra. Continuano le terapie per Maksimovic. Lavoro personalizzato per Ghoulam, Koulibaly e Mertens. Allenamento in palestra e in campo per Fabian Ruiz. Domani seduta pomeridiana.

"Napoli-Inter, Mertens ko. Salta la gara con l’Inter. Il belga non sta bene e non è possibile recuperarlo in due giorni anche perché non si è praticamente allenato". Questo invece il tweet del direttore di Tv Luna CarloAlvino sulle condizioni di Dries Mertens.