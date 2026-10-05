Rinnova o va in scadenza? Contratto Meret: cosa filtra sul suo futuro a Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Il contratto di Alex Meret è un altro tema d'attualità in casa Napoli. L'accordo è in scadenza il prossimo 30 giugno ma non ci sono novità finora. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha scritto che a breve se ne parlerà tra le parti in causa per capire se ci saranno possibilità di prolungare l'accordo oppure si deciderà di andare a scadenza.

Rinnovo di contratto Meret, le ultime

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il futuro di Alex Meret:

"Il contratto di Meret è in scadenza a giugno, aveva rinnovato la scorsa estate per un biennale e, a breve, si discuterà del suo futuro. Possibile un incontro entro fine anno tra il club e il suo agente per capire se ci saranno i presupposti per un nuovo prolungamento o se sarà addio dopo nove stagioni. Non se n'è ancora parlato, di futuro, d'altronde Meret aveva altre priorità, voleva capire cosa sarebbe cambiato con Allegri e poi, di nuovo titolare come nelle sue speranze, ha messo in cima ai suoi pensieri il campo per riconquistare definitivamente la porta del Napoli. Incoraggiante l'inizio, poi lo stop e ora l'attesa per il rientro in campo. Il futuro si avvicina ma potrà aspettare ancora un po'".