Maradona jr: "Messi calciatore meraviglioso, mio padre è un supereroe"

L'Argentina, dopo 36 anni, è di nuovo campione del mondo. Per parlarne, il Corriere della Sera ha intervistato Diego Maradona junior, il figlio del compianto Diego, eroe di Messico ‘86. Questo un piccolo estratto delle sue parole: “Al fischio finale sono scoppiato a piangere, non riuscivo a contenermi. Non era commozione e basta. Era dolore, tristezza. È stato come se una ferita d’improvviso si riaprisse. Da quando papà non c’è più tutte le cose che rimandano a lui mi provocano dolore. La finale era la sua partita. Messi è il mio capitano, l’unico calciatore al mondo che aveva il diritto di alzare quella Coppa. Che per il popolo argentino rappresenta una riconquista dopo 36 anni. Mio padre è altro. Messi è un calciatore meraviglioso, mio padre è un supereroe. Il più forte al mondo”.