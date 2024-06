Manna pronto a volare in Germania da Kvara per il rinnovo, ha già parlato con Conte: i dettagli

Calciomercato Napoli - Il caso legato a Khvicha Kvaratskhelia sta infiammando questi giorni di calciomercato per la SSC Napoli, in attesa dell'inizio vero e proprio della sessione estiva. L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle possibili evoluzioni della situazione legata al georgiano:

"L’intesa è ancora lontana: la richiesta del 23enne di Tbilisi è di 7 milioni di euro, toccherà al direttore sportivo Giovanni Manna riuscire a mediare e trovare l’intesa a una cifra più bassa (4,5 con bonus) che rientri nei parametri del Napoli. Kvara dovrebbe diventare comunque il più pagato dopo l’addio di Osimhen. Non è escluso che il diesse voli in Germania per parlare con Kvara e ribadirgli l’intenzione del club di trattenerlo ancora un anno".

"L’inserimento di una clausola rescissoria potrebbe essere il giusto compromesso per continuare a vestire la maglia azzurra. Molto ovviamente dipenderà dalla decisione del diretto interessato che ha già parlato con Antonio Conte. La possibilità di lavorare con un allenatore così importante lo intriga, ma il rinnovo è necessario".