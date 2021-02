"Mando via tutti, Gattuso e anche Giuntoli", lo sfogo di ADL e le risposte di Benitez e Sarri: la ricostruzione particolare del CorSport

Napoli Calcio - Ivan Zazzaroni, nel suo consueto editoriale sul Corriere dello Sport, difende l'operato del collega Antonio Giordano (il primo ad aver scritto dei contatti tra ADL e Rafa) rispondendo in maniera ironica a De Laurentiis:

"La sera di Verona-Napoli (3-1) Antonio deve aver composto il numero sbagliato: ha creduto di raccogliere lo sfogo di ADL («mando via tutti, Gattuso e anche Giuntoli») e invece stava parlando con PLP, Pierluigi Pardo, il più formidabile imitatore del presidente. Dovreste sentirlo: è identico, fa anche ridere.

Il guaio è che Pier, un giocherellone, si è voluto spingere oltre: entrato nella parte, ha telefonato a Benitez chiedendogli se fosse disposto ad allenare anche da subito il Napoli e l’ha richiamato nei giorni seguenti dopo che il tecnico spagnolo aveva chiesto 48 ore per pensarci su. Non soddisfatto, Pierluigi De Laurentiis s’è rifatto vivo addirittura con Maurizio Sarri, che ha risposto di parlarne con Cristiano, l’amico diesse, non Ronaldo: Ronaldo appartiene al suo passato dimenticabile.

Adesso sappiamo che al Napoli è tutto a posto, i rapporti sono regolari, e mentre Giordano cancella il numero del bravissimo telecronista di Mediaset e Dazn, noi gettiamo acqua sul Vesuvio dai nostri Canadair augurando a Rino, Giuntoli e al Napoli le migliori fortune. Le loro sono anche le nostre. L’ottimo Giordano non lo bruceremo sul rogo. Lui fa Antonio, non Bruno".