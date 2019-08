Manca un bomber di peso al Napoli, il Mattino: sorride solo Insigne, Ancelotti l'ha riportato a sinistra

Calciomercato Napoli - La mancanza di un bomber di peso, di un attaccante capace di finalizzare al meglio il volume di gioco della squadra si è avvertita in questo precampionato: una delle ombre di questi 40 giorni di preparazione estiva. Milik a riposo precauzionale nell'ultima sfida contro la squadra di Valverde, per un affaticamento muscolare accusato nel riscaldamento, è apparso in ritardo di condizione e non ha convinto.

Ultime Napoli Calcio, agli azzurri serve un attaccante di peso

Come riporta Il Mattino:

"Il Napoli ha creato pochissimo in fase offensiva, a differenza della sfida di Miami dove invece confezionò numerose palle gol che poi non riuscì a capitalizzare per gli errori di Milik, Mertens e delle altre punte. Ancelotti dispone in attacco di tanti esterni, abili nel dialogo e nel fraseggio: manca però un vero e proprio finalizzatore perché esattamente come l'anno scorso sono ancora troppe le palle gol sprecate. La difesa va assestata. Manolas si è inserito bene dimostrandosi già un leader non solo tecnico ma anche a livello caratteriale, l'assenza di Koulibaly però si avverte: Maksimovic, Chiriches e Luperto non sono riusciti a garantire la necessaria solidità in coppia con il difensore greco. Il brasiliano Allan, che ha fatto l'esordio contro il Barcellona, è l'unico vero mediano con caratteristiche difensive: nel secondo tempo, infatti, la sua mancanza si è avvertita con l'assenza di filtro davanti alla difesa. A centrocampo Ancelotti può contare su elementi molto tecnici e decisamente funzionali quando la gestione palla è del Napoli, ma che vanno più in difficoltà quando invece c'è da fare interdizione.

A sorridere è Insigne

Il migliore finora è stato Insigne, il Napoli ha ritrovato il suo capitano al top fin dai primi giorni di allenamenti a Dimaro e con la punta massimatoccata contro il Liverpool di Klopp: assist, gol, tante giocate determinanti, imprendibile per i difensori inglesi. Lorenzo che è entrato nella ripresa sabato contro il Barcellona è stato molto convincente in questo precampionato dimostrando che può diventare in questa stagione il vero leader degli azzurri. Riportato da Ancelotti a sinistra, nella sua posizione preferita, è tornato a fare la differenza: nel 4-2-3-1 sta giocando da esterno sulla fascia mancina sfruttando al meglio la sua giocata a rientrare sul destro, sacrificandosi molto anche nel lavoro di recupero.